Азербайджан U-21 з тріском програв Україні U-21 (0:3) у кваліфікації на Євро-2025. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Відбір на Євро-2025

Азербайджан U-21 – Україна U-21 – 0:3

Голи: Яцик, 25, Очеретько, 40, Рубчинський, 56

Україна ідеально проходить кваліфікацію на молодіжне Євро-2025. 100% перемог – команда Унаї Мельгоси обіграла навіть Англію з зірками АПЛ. Сьогодні наші хлопці зустрілися з аутсайдером групи Азербайджаном. Стартовий склад був повністю сформований з гравців УПЛ.

Стартовий склад України: Нещерет (Динамо) – Крупський (Ворскла), Салюк (Чорноморець), Батагов (Зоря), Смоляков (Полісся) – Очеретько (СК Дніпро-1), Яцик (Зоря) – Волошин (Динамо), Рубчинський (СК Дніпро-1), Брагару (Чорноморець) – Краснопір (Оболонь)

Молодіжка грала на чужому полі, але відразу встановила контроль над м'ячем. Батагов розрізав лінії суперника класними вертикальними передачами, Рубчинський комбінував з партнерами, а Краснопір активно рухався на всьому периметру атаки, шукаючи ударні позиції.

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Смоляков мав відкривати рахунок зі штрафного, однак удар лівого захисника в "дев'ятку" дивом потягнув голкіпер. Нещерет не відставав від азербайджанського візаві. Голкіпер Динамо двічі врятував команду від голів Ахундзаде – зіграв на перехопленні та виграв вихід сам на сам.

У середині тайму Україна все ж вийшла вперед: Очеретько підібрав м'яч після кутового та підключив Крупського, а простріл латераля замкнув Яцик. Перед перервою "синьо-жовті" подвоїли перевагу, коли Очеретько скористався тонким пасом Брагару, прибрав двох захисників і поклав м'яч у кут.

Україна домінувала, але прості помилки відкривали можливості перед Азербайджаном. Через необачність втрати були регулярними. Якби господарі краще розпоряджалися вільним простором на контратаках, перемога далась би нам значно важче. Азербайджан не карав.

Азербайджанці спробували увімкнути пресинг – нічого не вийшло, Україна легко розбивала його. Рубчинський довів справу до розгрому, відкрившись під закидання Очеретька (в Олега сьогодні повний комплект: гол, асист і передасист). Суперники апелювали до судді, що Валентин прийняв м'яч рукою.

Goal: Valentyn Rubchynskyi | Azerbaijan U21 0-3 Ukraine U21pic.twitter.com/dQl7bQEbf6 — FootColic ️ (@FootColic) March 26, 2024

Хлань вийшов на заміну та намагався на дриблінгу створювати моменти. Волошин після кутового не влучив у порожній кут воріт. Дальній удар Варфоломєєва взяв воротар. Рахунок більше не змінювався. Україна спокійно перемогла, набрала 18 очок і стала одноосібним лідером групи F – відрив від Англії складає 3 бали.