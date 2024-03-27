Уельс і Польща зіграли 26 березня фінальний поєдинок плей-офф Шляху А за вихід на чемпіонат Європи-2024. Рахунок і огляд матчу Уельс – Польща читайте на "Футбол 24".

Євро-2024, відбір. Фінал плей-офф

Уельс – Польща – 0:0 (по пен. 4:5)

Поки увага всіх українських вболівальників була прикута до матчу у Вроцлаві, де Україна протистояла Ісландії, у Кардіффі долю ще однієї путівки на чемпіонат Європи-2024 вирішували збірні Польщі та Уельсу. У півфіналі плей-офф валлійці вдома розгромили Фінляндію (4:1), а поляки в рідних стінах не помітили Естонію (5:1).

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Перший тайм вийшов дуже обережним. Якщо Україна до перерви пропустила від Ісландії, то у Кардіффі не було не тільки голів, а й навіть ударів у площину. Обмаль гостроти і логічні нулі. Хіба що на останніх секундах тайму Бен Девіс головою переправив м'яч у сітку, але радість валлійців перервав лайнсмен – офсайд.

На старті другої половини Щенсни врятував Польщу, потягнувши м'яч після удару Мура. Суперсейв кіпера Ювентуса дозволив "Кадрі" не пропустити. Другий тайм голів теж не приніс – гра перейшла в екстра-тайм. На 120+1 хвилині Уельс залишився в меншості – Мефам отримав другу жовту.

0:0 – все вирішила серія пенальті. Поляки забили всі 5 ударів, а у господарів схибив Деніел Джеймс, який бив останнім. Щенсни парирував м'яч і приніс Польщі путівку на чемпіонат Європи.

На Євро-2024 Польща гратиме у групі D, куди також потрапили Франція, Австрія і Нідерланди.

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