Товариські матчі

Англія – Бельгія – 2:2

Голи: Тоуні, 17 (з пенальті), Беллінгем, 90+5 – Тілеманс, 11, 36

Австрія – Туреччина – 6:1

Голи: Шлагер, 2, Грегоріч, 44, 48, 59 (з пенальті), Баумгартнер, 78 (з пенальті), Ентруп, 90+4 – Чалханоглу, 25 (з пенальті)

Кот-д'Івуар – Уругвай – 2:1

Голи: Олівера, 9 (автогол), Дуе, 84 – Віньяс, 77

Збірна Бельгії була близька до того, щоб шокувати Англію на "Вемблі" – півзахисник Астон Вілли Юрі Тілеманс двічі протягом першого тайму розписався у воротах Джордона Пікфорда. Причому в другому випадку Ромелу Лукаку виконав на нього асист у стилі Кевіна де Брюйне. Однак вивезти з Лондона перемогу бельгійцям не вдалося – на 90+5-й хвилині Джуд Беллінгем зрівняв рахунок, скориставшись надто великим вільним простором у чужому штрафному майданчику.

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Туреччина зазнала другої поразки під керівництвом Вінченцо Монтелли. Кілька днів тому команда поступилася Угорщині з рахунком 0:1, тепер же "Місячні зірки" були розгромлені Австрією з рахунком 1:6. При цьому команда Ральфа Рангніка здобула таку переконливу перемогу без травмованих Алаби й Арнаутовіча, а також Забітцера, який захворів на грип. Героєм цієї зустрічі став форвард Фрайбурга Міхаель Грегоріч – він оформив хет-трик. Гра запам'яталася тим, що головний арбітр зустрічі Даніеле Кіффі призначив одразу три пенальті: два на користь господарів і один – на користь гостей.

Чемпіон Африки Кот-д'Івуар здолав Уругвай завдяки голу гравця, який з'явився на полі за хвилину до гольового удару. 21-річний захисник Ренна Гела Дуе вийшов на заміну на 83-й хвилині, а вже за хвилину розписався у воротах команди Марсело Б'єлси.

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