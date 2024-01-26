Україна

Шевченко офіційно обраний президентом УАФ: програма з 9 кроків, Ребров отримав посаду, Зінченко та Монзуль у виконкомі. Андрій Миколайович уже озвучив шляхи виходу з кризи українського футболу.

Шахтар впевнено обіграв Лех – експеримент з форвардом, 17-річний українець зробив гол, нова спроба забити з центра поля.

Захисник збірної України офіційно повернувся на Батьківщину – Полісся заманило серйозними грішми.

Кривбас здолав екс-клуб Реброва, нічия Ротаня і легенди Динамо, жахіття Чорноморця триває: спаринги команд УПЛ

Світ

Атлетіко дотиснув Севілью в Кубку Іспанії – з Грізманном трапився курйоз під час виконання пенальті.

Саудівська Аравія посіла перше місце, аутсайдери змарнували останній шанс – визначилися всі учасники плей-офф Кубка Азії

МЛС заблокувала трансфер на Росію – Спартак був готовий заплатити 13 млн доларів

Українці за кордоном

Забарний розкішним пасом почав гольову атаку – Борнмут пройшов далі в Кубку Англії, знищивши команду іншого українця 5:0.

Трубін обрав трьох українців, яких хотів би бачити в Бенфіці.

Довбик міг збагатити клуб з Європи на солідну суму – екс-директор пояснив, чому команда не отримає ні копійки.