"Кого зі збірної України я "смикнув" би у Бенфіку? Ох, із задоволенням взяв би своїх друзів – Михайла Мудрика та Георгія Судакова. Але вони дуже дорогі.

Фіаско Трубіна і Ко в серії пенальті у відеоогляді півфіналу Кубка португальської ліги Бенфіка – Ешторіл

Тому, якщо подумати, ось Бондаренко був би хорошим вибором. Це дуже цікаве питання, я ще над ним подумаю, тому що лише трьох вибрати – це якось навіть замало", – сказав Трубін в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Трубін перейшов у Бенфіку влітку 2023 року. У поточному сезоні провів за португальців 25 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 21 гол (ще в 10 поєдинках відстояв "на нуль"). До слова, напередодні Бенфіка не змогла пробитись у фінал Кубка португальської ліги, програвши по пенальті Ешторілу.

Трубін не врятував Бенфіку від вильоту з Кубка португальської ліги – українець взяв пенальті, але програв серію