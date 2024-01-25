Кубок Іспанії, 1/4 фіналу

Атлетіко – Севілья – 1:0

Гол: Депай, 79

На 26-й хвилині Грізманн не реалізував пенальті (повз)

Севілья зробила ставку на нічию 0:0 в основний час. "Нервіон" діяли низьким блоком і практично не атакували господарів. Ця тактика майже принесла команді Кіке Санчеса Флореса успіх – єдиний і переможний м'яч "матрацники" забили наприкінці зустрічі. Корреа накрутив на правому напівфланзі Маркао і зробив поперечний пас на Депая, якому залишалося лише підставити ногу. Що характерно, автори гола й асиста з'явилися на полі лише в другому таймі.

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Щоправда, Атлетіко сам ускладнив собі життя. На 26-й хвилині мадридці заробили пенальті – Маркао сфолив проти Моліни. До 11-метрової позначки підійшов Антуан Грізманн, але під час розбігу послизнувся і запустив м'яч на трибуни.

Так чи інакше, "рохібланкос" вийшли до півфіналу Кубка Іспанії. Раніше путівки на цю стадію турніру здобули Мальорка, Реал Сосьєдад і Атлетік.

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