Головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу над Тоттенхемом (2:0), яка ледь не вислизнула на останніх хвилинах.

"Ортега показав, що таке команда. Він врятував гру, інакше чемпіоном став би Арсенал. Штефан здійснив неймовірний сейв. Він має цей талант. У грі віч-на-віч Ортега – один з найкращих воротарів, яких я коли-небудь бачив у своєму житті.

Сейв на вагу чемпіонства у відеоогляді матчу Тоттенхем – Манчестер Сіті – 0:2

Це німецька культура: вставай, ніколи не опускай голову. Це справді дуже добре. Він грав у Кубку Англії та Кубку ліги, Едерсон чотири рази вибував через травми. Ортега такий надійний та неймовірний воротар. Клуб ухвалив чудове рішення, коли запрошував його сюди", – наводить слова Гвардіоли прес-служба Ман Сіті.

Перед останнім туром АПЛ "містяни" зберегли 2 очки переваги над Арсеналом. Ман Сіті завершить домашнім матчем проти Вест Хема, а "каноніри" прийматимуть Евертон. Обидва суперники не мають турнірної мотивації.

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