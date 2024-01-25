"У нас багато проблем. Пройдімося за ключовими. Недовіра до УАФ – через непрозору діяльність. Через війну постраждав маркетинг, маємо слабку спонсорську базу, недовіру до інституту футбольного арбітражу.

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Відсутність сучасної бази даних та інших ІТ-рішень, відсутні чіткі критерії успішності та результативності, відсутня єдина піраміда футбольних змагань, професійні клуби не можуть домовитись щодо спільних дій у розвитку УПЛ. УАФ переживає кризу прозорості, кризу відповідальності. І як результат – кризу перспектив. Наш головний скарб – це талановиті люди та їхнє бажання змін на краще.

Хочу поділитися своїм баченням розвитку українського футболу. Ми прагнемо зробити його масовим та доступним кожному, а наші клуби сильними та ефективними. Наша збірна має бути гордістю країни.

Перший крок – досягнення прозорості УАФ, максимальної відкритості. Щоб люди розуміли, як і на що витрачаються кошти. Особливо під час війни. Буде проведено аудит діяльності асоціації за останні 9 років. Результати будуть відомі вже за 2 місяці. До цього буде залучена одна з провідних аудиторських компаній світу. Це зробить нас зрозуміли та надійними для міжнародних партнерів, а головне поверне довіру та повагу українців", – цитує Шевченка Tribuna.

Нагадаємо, Андрій Миколайович замінив на посаді президента УАФ Андрія Павелка. Першим віце-президентом організації обрали юриста Павла Бойчука. Сергій Ребров (головний тренер збірної України) і Олександр Шевченко (голова Львівської асоціації Футболу) отримали посади віце-президентів УАФ.

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