Захисник збірної України офіційно повернувся на Батьківщину – Полісся заманило серйозними грішми
Полісся оформило трнасфер чергового статусного новачка.
Новачок УПЛ офіційно оголосив про підписання захисника збірної України Богдана Михайліченка. Контракт розрахований до 2026 року.
Полісся на очах тренерів збірної України влаштувало камбек після гола-фантома – дебют 2 зіркових новачків
Михайліченко пройшов через академію Динамо, але за першу команду киян зіграв лише 2 матчі. В Україні Богдан виступав за Сталь, Зорю і Шахтар, а в Європі – за бельгійський Андерлехт і загребське Динамо. Хорвати влітку запросили 26-річного захисника, проте швидко вирішили розірвати контракт через конфлікт з головним тренером.
Також стали відомі фінансові умови трансферу Михайліченка. Sport.ua стверджує, що новачок Полісся отримуватиме близько 30 тисяч доларів на місяць. Крім того, житомирський клуб заплатить гравцю підйомні в районі річної зарплати за підписання контракту у статусі вільного агента. Також будуть прописані бонуси за потрапляння в єврокубки.
Пятов потерпає від комплексу меншовартості: Шахтар і збірна України загнали легенду в патову ситуацію