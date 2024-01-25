Новачок УПЛ офіційно оголосив про підписання захисника збірної України Богдана Михайліченка. Контракт розрахований до 2026 року.

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Михайліченко пройшов через академію Динамо, але за першу команду киян зіграв лише 2 матчі. В Україні Богдан виступав за Сталь, Зорю і Шахтар, а в Європі – за бельгійський Андерлехт і загребське Динамо. Хорвати влітку запросили 26-річного захисника, проте швидко вирішили розірвати контракт через конфлікт з головним тренером.

Також стали відомі фінансові умови трансферу Михайліченка. Sport.ua стверджує, що новачок Полісся отримуватиме близько 30 тисяч доларів на місяць. Крім того, житомирський клуб заплатить гравцю підйомні в районі річної зарплати за підписання контракту у статусі вільного агента. Також будуть прописані бонуси за потрапляння в єврокубки.

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