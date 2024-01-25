Кубок Англії, 1/16 фіналу

Борнмут – Суонсі – 5:0

Голи: Келлі, 7, Скотт, 10, Сіністерра, 14, Брукс, 35, Соланке, 44

Останні сім років Борнмут дуже успішно грає проти Суонсі на своєму полі. За це й час було п'ять матчів – виключно перемоги "вишень", загальний рахунок 13:2. Тож можна було сподіватися, що середняк з Чемпіоншипа знову не створить проблем представнику АПЛ.

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Господарі влаштували розгром вже до 14 хвилини. Описувати голи немає сенсу. Борнмут робив із захистом суперника абсолютно все, що хотів. Окремо зупинимося лише на другому взятті воріт. Цю гольову атаку розпочав Ілля Забарний, виконавши чудову дальню передачу на Келлі, який асистував Скотту. До слова, наш земляк провів на полі увесь матч. Ще один українець так і залишився у запасі. Микола Кухаревич три матчі поспіль залишається без ігрової практики в Суонсі.

Цікаво, що за останній місяць команда Забарного перемагала лише в Кубку Англії (окрім Суонсі, також пройшла КПР), обидва поєдинки АПЛ за цей період Борнмут програв (Тоттенхему та Ліверпулю).