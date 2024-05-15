Жирона та Манчестер Сіті повинні поквапитись, щоб довести УЄФА свою незалежність одне від одного.

Європейський футбольний союз встановив дедлайн для подачі документів всіх клубів зі спільними власниками – 3 червня, повідомляє AS.

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Учасники єврокубків зобов'язані надати докази про дотримання "правила про таймшерінг". Особлива увага до Манчестер Сіті та Жирони, які вже гарантували собі Лігу чемпіонів. 47% каталонського клубу належать City Football Group, а УЄФА дозволяє максимум 30%. Крім того, у раді директорів Жирони є чимало осіб, які "перетинаються" з Ман Сіті. Також не можна проводити між собою будь-які трансфери до літа 2025 року.

До 3 червня Жирона має усунути всі ці проблеми і довести свою незалежність від Ман Сіті. У іншому разі команда Довбика та Циганкова втратить історичну путівку в Лігу чемпіонів. УЄФА пропонує альтернативу. Якщо клуби не встигнуть, то всі акції Жирони можуть передати в довірче управління під контролем УЄФА – при цьому City Football Group зможе самостійно обрати керівника.

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