Жирона і Ман Сіті в Лізі чемпіонів: УЄФА дав клубам лічені тижні, щоб розділитися
Жирона та Манчестер Сіті повинні поквапитись, щоб довести УЄФА свою незалежність одне від одного.
Європейський футбольний союз встановив дедлайн для подачі документів всіх клубів зі спільними власниками – 3 червня, повідомляє AS.
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Учасники єврокубків зобов'язані надати докази про дотримання "правила про таймшерінг". Особлива увага до Манчестер Сіті та Жирони, які вже гарантували собі Лігу чемпіонів. 47% каталонського клубу належать City Football Group, а УЄФА дозволяє максимум 30%. Крім того, у раді директорів Жирони є чимало осіб, які "перетинаються" з Ман Сіті. Також не можна проводити між собою будь-які трансфери до літа 2025 року.
До 3 червня Жирона має усунути всі ці проблеми і довести свою незалежність від Ман Сіті. У іншому разі команда Довбика та Циганкова втратить історичну путівку в Лігу чемпіонів. УЄФА пропонує альтернативу. Якщо клуби не встигнуть, то всі акції Жирони можуть передати в довірче управління під контролем УЄФА – при цьому City Football Group зможе самостійно обрати керівника.
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