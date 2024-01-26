Украина

Шевченко официально избран президентом УАФ : программа с 9 шагов, Ребров получил должность, Зинченко и Монзуль в исполкоме. Андрей Николаевич уже озвучил пути выхода из кризиса украинского футбола.

Шахтер уверенно обыграл Лех – эксперимент с форвардом, 17-летний украинец сделал гол, новая попытка забить из центра поля.

Защитник сборной Украины официально вернулся на Родину – Полесье заманило серьезными деньгами.

Кривбасс одолел экс-клуб Реброва, ничья Ротаня и легенды Динамо, ужас Черноморца продолжается: спарринги команд УПЛ

Мир

Атлетико дожал Севилью в Кубке Испании – с Гризманном случился курьез во время исполнения пенальти.

Саудовская Аравия заняла первое место, аутсайдеры упустили последний шанс – определились все участники плей-офф Кубка Азии.

МЛС заблокировала трансфер на Россию – Спартак был готов заплатить 13 млн долларов

Украинцы за границей

Забарный роскошным пасом начал голевую атаку – Борнмут прошел дальше в Кубке Англии, уничтожив команду другого украинца 5:0

Трубин выбрал трех украинцев, которых хотел бы видеть в Бенфике.

Довбик мог обогатить клуб из Европы на солидную сумму – экс-директор объяснил, почему команда не получит ни копейки.