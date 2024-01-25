МЛС заблокувала трансфер до Росії – Спартак був готовий заплатити 13 млн доларів
Перехід форварда збірної США Хесуса Феррейри з Далласа в Спартак зірвався.
Спартак запропонував Далласу 13 млн доларів за перехід 23-річного нападника Хесуса Феррейри – і отримав схвалення як від американського клубу, так і від самого гравця. Однак МЛС заблокувала трансфер.
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Як інформує Daily Mail, американська ліга мотивувала своє рішення "ризиками для американських компаній, які ведуть справи з російськими компаніями". Повідомляється, що перед ухваленням цього принципового рішення МЛС провела ретельну юридичну консультацію.
Феррейра є одним із провідних нападників МЛС. У 23 матчах за збірну США він забив 15 м'ячів.
Інтереси Хесуса представляє та сама адвокатська контора, що й баскетболістку Бріттні Грайнер, яку затримали в Росії в лютому 2022 року і незаконно утримували в цій терористичній країні за надуманим обвинуваченням про зберігання наркотиків.
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