Спартак запропонував Далласу 13 млн доларів за перехід 23-річного нападника Хесуса Феррейри – і отримав схвалення як від американського клубу, так і від самого гравця. Однак МЛС заблокувала трансфер.

"Наш клуб чітко знає, на чиєму він боці": директор Славії прокоментував скандал зі Слованом – він усиновив українця

Як інформує Daily Mail, американська ліга мотивувала своє рішення "ризиками для американських компаній, які ведуть справи з російськими компаніями". Повідомляється, що перед ухваленням цього принципового рішення МЛС провела ретельну юридичну консультацію.

Феррейра є одним із провідних нападників МЛС. У 23 матчах за збірну США він забив 15 м'ячів.

Інтереси Хесуса представляє та сама адвокатська контора, що й баскетболістку Бріттні Грайнер, яку затримали в Росії в лютому 2022 року і незаконно утримували в цій терористичній країні за надуманим обвинуваченням про зберігання наркотиків.

Шахтар виграв перший матч у 2024 році – Кевін почав асистом, гол 17-річного новачка, Ракицький майже забив з центра поля