"Коли ми взяли Довбика, він ще був достатньо "сирим", але в нього вже були всі задатки для того, щоб заграти на найвищому рівні. У той момент у нього відбувався перехід від юнацького футболу до дорослого. Йому нелегко давалася адаптація.

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Але щодо його нинішніх успіхів... Можна чесно сказати, що якби не Зоря, то невідомо, як би для нього все склалося. Так, цей клуб не дав йому великий поштовх у кар'єрі, але, ймовірно, це був перший для нього досвід тренувальної роботи з досвідченими і зрілими футболістами.

Як ми його підписали? Коли я був спортивним директором, то відстежував гравців як у молдавському, так і в українському чемпіонатах, у пошуках талановитих і перспективних хлопців. Те, що ми знайшли Довбика і дали йому можливість грати за нас, було серйозним досягненням. Якби Зоря ще існувала, то мала б право на серйозну компенсацію за виховання Артема.

Як ви знаєте, клуби, за які футболіст виступав до 21 року, отримують від кожного його трансферу свій відсоток, і Зоря – один із таких клубів. Але оскільки Зорі вже не існує, цю виплату солідарності вона отримати не може. Треба додати, що якби Зоря ще існувала і претендувала б на виплати за тих молодих гравців, які в нас у команді грали, ці гроші могли б забезпечити їй річний бюджет", – розповів Сирота в інтерв'ю Moldfootball.com.

Нагадаємо, Довбик виступав за Зорю на правах оренди з Дніпра навесні 2016-го року. Форварду тоді було всього 18 років – за молдован він провів лише 3 матчі. У 2019 році Зоря була визнана банкрутом і з 2020-го має назву Бєльці.

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