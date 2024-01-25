Кривбас здолав екс-клуб Реброва, нічия Ротаня і легенди Динамо, жахіття Чорноморця триває: спаринги команд УПЛ
Відбулися зимові спаринги за участю 5 представників української Прем'єр-ліги.
Зимові збори, товариські матчі клубів УПЛ
Оболонь – Дукаджині – 4:1
Голи: Грисьо 38, Вишневський 44, Тарануха 67, Суханов 83 – Шабані 50 (пен.)
Ференцварош – Кривбас – 0:2
Голи: Вакулко, 52, Соса, 58
Чорноморець – Альтах – 0:2
Голи: Бере, 29 (пен.), Нухіу, 60
СК Дніпро-1 – Штурм – 1:2
Голи: Ківінда, 72 – Байрет, 12, Прасс, 30
Олександрія – Пахтакор – 1:1
Голи: Калітвінцев, 7 – Шевченко, 86 (аг)
Оболонь здобула розгромну перемогу над косовським Дукаджині. Побиття розпочали новачки "пивоварів" – Максим Грисьо і Олег Вишневський.
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Кривбас не мав жодних проблем з чемпіоном Угорщини – Ференцварошем. Підопічні Вернидуба шокували екс-клуб Реброва подвійним ударом в дебюті другого тайму.
Чорноморець продовжує нервувати своїх фанатів. Австрійський Альтах завдав одеситам четвертої поразки поспіль.
СК Дніпро-1 розпочав турецькі збори з поразки Штурму. Команда Максимова пустила 2 голи до перерви і змогла відповісти лише одним від юного Ківінди.
Олександрія розписала нічию з Пахтакором, який тренує Максим Шацьких. Хлопці Руслана Ротаня довго були попереду завдяки голу Владислава Калітвінцева, проте під завісу пропустили – 1:1.
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