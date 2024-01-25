Зимові збори, товариські матчі клубів УПЛ

Оболонь – Дукаджині – 4:1

Голи: Грисьо 38, Вишневський 44, Тарануха 67, Суханов 83 – Шабані 50 (пен.)

Ференцварош – Кривбас – 0:2

Голи: Вакулко, 52, Соса, 58

Чорноморець – Альтах – 0:2

Голи: Бере, 29 (пен.), Нухіу, 60

СК Дніпро-1 – Штурм – 1:2

Голи: Ківінда, 72 – Байрет, 12, Прасс, 30

Олександрія – Пахтакор – 1:1

Голи: Калітвінцев, 7 – Шевченко, 86 (аг)

Оболонь здобула розгромну перемогу над косовським Дукаджині. Побиття розпочали новачки "пивоварів" – Максим Грисьо і Олег Вишневський.

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Кривбас не мав жодних проблем з чемпіоном Угорщини – Ференцварошем. Підопічні Вернидуба шокували екс-клуб Реброва подвійним ударом в дебюті другого тайму.

Чорноморець продовжує нервувати своїх фанатів. Австрійський Альтах завдав одеситам четвертої поразки поспіль.

СК Дніпро-1 розпочав турецькі збори з поразки Штурму. Команда Максимова пустила 2 голи до перерви і змогла відповісти лише одним від юного Ківінди.

Олександрія розписала нічию з Пахтакором, який тренує Максим Шацьких. Хлопці Руслана Ротаня довго були попереду завдяки голу Владислава Калітвінцева, проте під завісу пропустили – 1:1.

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