Україна

Шахтар виграв Кубок України, втримавши непросту перемогу над Ворсклою. "Гірники" обійшли Динамо за кількістю трофеїв. Матч пропустив Георгій Судаков, але травма виявилася не дуже серйозною.

Кривбас дізнався свою єврокубкову долю після фіналу Кубка України. Динамо вирішило попрощатися з легіонером, який виступав на Росії. Флуміненсе не взяв у Шахтаря 10 млн євро за свого форварда.

Наші за кордоном

Мудрик не зіграв навіть тайм за Челсі в матчі проти Де Дзербі через травму. Челсі спокійно розібрався з Брайтоном і наблизився до єврокубків.

Довбик може покинути Жирону влітку – ЗМІ розкрив суму, за яку готові розпрощатись з найкращим бомбардиром Іспанії. Артем претендує на звання найкращого гравця Ла Ліги в сезоні.

Лунін міг принести Реалу 50 млн євро і перейти в гранд АПЛ. Куртуа роздає впевнені заяви на тлі сидіння Луніна в запасі – бельгієць вже говорить про фінал ЛЧ.

Світ

Манчестер Юнайтед дотис Ньюкасл у матчі з 5-ма голами – битва за єврокубки переноситься на останній тур. Ювентус здолав Аталанту у фіналі Кубка Італії.

УЄФА дав Жироні та Манчестер Сіті лічені тижні, щоб розділитися. Тренер Ліверпуля офіційно знайшов нову роботу і очолить постійного учасника ЛЧ. АПЛ проведе голосування за скасування VAR з наступного сезону.