Шахтар здобув перемогу над Лехом у спарингу на зимових зборах. Рахунок та огляд матчу Шахтар – Лех читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар – Лех – 3:1

Голи: Зубков, 22, Бондаренко, 42, Цуканов, 56 (п) – Гургуль, 67

Шахтар (1 тайм): Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педрінью – Криськів, Бондаренко – Зубков, Судаков, Кевін – Егіналдо.

Шахтар (2 тайм): Рудько, Ракицькій, Лемкін, Азаров, Гочолейшвілі, Назарина, Козік, Цуканов, Швед, Очеретько, Сікан.

Якщо порівнювати з попереднім матчем, то тренерський штаб зробив у стартовому складі три зміни. Замість Азарова на лівий фланг захисту вийшов Педрінью, Криськів замінив травмованого Степаненка. Головний експеримент відбувся на вістрі атаки. Центрфорварда вийшов грати Егіналдо. Вочевидь, Данила Сікана приберегли на другий тайм, а Кевін Келсі, нагадаємо, перебуває у розташуванні збірної Венесуели, яка бореться за путівку на Олімпійські ігри.

Звісно, Егіналдо не міг бути орієнтиром в атаці, але натомість давав їй варіативності. Це давало більше свободи Кевіну, який часто зміщувався в середину поля. Сам же "тіньовий форвард" був найнебезпечнішим на старті поєдинку. Удар здалеку не створив проблем для голкіпера. Через кілька хвилин Егіналдо вже обіграв воротаря, але бити довелося з дуже гострого кута – Лех врятували захисники.

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Дуже активним був Зубков. Криськів розігнав через нього контратаку. Олександр залучив Коноплю, чий простріл в район 11-метрової позначки не знайшов адресата. На 17-й хвилині знову загострював Егіналдо. Бразилець котив уздовж воріт на Зубкова, але Баррі Дуглас встиг вибити м'яч з-під ніг українського вінгера. Глобальних висновків з цієї ситуації суперник не зробив. Олександра продовжували залишати в ізоляції, а він достатньо технічний, щоб цим скористатися. Саме так і виник перший гол.

Шахтар перевантажив лівий фланг, звідки Педрінью бездоганно перевів на Зубкова. В Олександра був час прийняти, підлаштувати м'яч під удар і без проблем переправити його в сітку. Другий матч поспіль Сашко відкрив рахунок. Лех спробував створити щось в атаці, але тільки зазнав втрати. Мікаель Ісхак зазнав травми, і його довелося міняти.

Хвилин двадцять після цього Шахтар спокійно контролював м'яч, не намагався загострювати – більше вичікував можливості провести стрімкий випад. Поляки навіть не намагалися перешкоджати. Однак під кінець тайму "гірники" активізувалися, створивши кілька моментів. Знову класно з глибини атаку розігнав Криськів. Потім Лех подарував гол Бондаренку. Артем перехопив передачу поруч з чужим штрафним і відправив м'яч у сітку. Все завершилося хайлайтом від Судакова. Ефектний пас перетворити на гол намагалися Зубков з Егіналдо. Бразилець трохи затягнув з ударом, і голкіпер встиг зблизитися, врятувавши від третього гола.

На другу половину зустрічі Маріно Пушіч випустив повністю новий склад. Якщо у попередньому матчі Віктор Цуканов отримав 20 хвилин на полі, то сьогодні 17-річний вихованець з'явився по перерві. І знову хавбек результативно віддячив за довіру. Віктор увірвався у воротарський і підставився під поштовх Карлстрема. Арбітр відразу ж вказав на 11 метрів. Цуканову дали виконати покарання, і він впевнено скористався шансом, також забивши в другому матчі поспіль.

Як і в першому таймі після гола настало затишшя, протягом якого Шахтар просто тримав м'яч. Можливо, "гірникам" більше вдалося приспати свою пильність, ніж суперника. Поодинокий випад Леха завершився тим, що Ракицький лише фолом зміг зупинити Вельде. Хотіч з пенальті пробив у стійку воріт, але першим на добивання встиг Гургуль, який скоротив відставання в рахунку.

Залишалося грати ще 25 хвилин. Хоча Лех так і не робив замін, бо інший склад сьогодні вже провів матч проти Марібора, свіжа одинадцятка Шахтаря не могла скористатися своєю перевагою. Донеччани зрідка доходили на чужу третину. Зрештою, Данило Сікан навіть спробував забити зі своєї половини, але голкіпер встиг зреагувати. Цікаво, що проти Пюніка такий же трюк намагався виконати Ярослав Ракицький.

Останню десятихвилинку Лех провів, оточивши ворота Рудька. Щоправда, зиску зі свого контролю поляки так і не витиснули. Фінальний свисток зафіксував перемогу Шахтаря, який виграв свій другий матч на зимових зборах.

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