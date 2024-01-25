Кубок Азії, група F, 3-й тур

Киргизстан – Оман – 1:1

Голи: Коджо, 80 – Аль-Гассані, 8

Саудівська Аравія – Таїланд – 0:0

Саудівська Аравія і Таїланд достроково вийшли в плей-офф і не стали напружуватися в матчі один проти одного. У підсумку команди розіграли між собою негласний договірняк а-ля ФРН і Австрія на ЧС-1982. У паралельній зустрічі Киргизстан потягнув за собою на дно збірну Оману, позбавивши її шансів пробитися в плей-офф через третє місце.

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Оман і Киргизстан могли вийти з групи, якби хтось із них переміг. Але вони розписали нічию, яка викинула обох за борт турніру.

До 1/8 фіналу Кубка Азії вийшли Таджикистан, ОАЕ, Ірак, Австралія, Південна Корея, Іран, Сирія, Бахрейн, Японія, Катар, Узбекистан, Саудівська Аравія, Таїланд, Йорданія, Палестина та Індонезія.

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