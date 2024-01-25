Андрій Шевченко – новий президент Української асоціації футболу. Його обрали на позачерговому XXVI Конгресі УАФ. Офіційна процедура була формальністю, адже Шевченко виступив єдиним кандидатом, не маючи конкурентів. Учасники одностайно проголосували "за".

"Я штучно позбавлений можливості реалізовувати свої права": на Конгресі УАФ зачитали лист від Павелка

Першим віцепрезидентом УАФ за ініціативи Шевченка обрали юриста Павла Бойчука. Сергій Ребров (головний тренер збірної України) і Олександр Шевченко (голова Львівської асоціації Футболу) отримали посади віцепрезидентів УАФ.

Відомі також члени нового виконкому УАФ:



Сергій Владико

Олександр Каденко

Євген Дикий

Микола Павлов

Катерина Монзуль

Андрій Полтавець

Артем Стоянов

Олександр Зінченко

Попереднім президентом УАФ був Андрій Павелко, який зараз перебуває в СІЗО через підозри щодо розкрадання коштів під час будівництва футбольних полів. Павелко працював на посаді з 2015 року. Ще раніше УАФ (ФФУ) очолювали Віктор Банніков, Валерій Пустовойтенко, Григорій Суркіс і Анатолій Коньков.

Останнім місцем роботи Шевченка був тренерський досвід у Дженоа. Перед тим легенда Динамо та Мілана працював зі збірною України, з якою дійшов до чвертьфіналу на Євро-2020. Андрій виграв "Золотий м'яч"-2004, а також має звання Героя України.

На Конгресі Шевченко презентував основні завдання на чолі УАФ і перші кроки для їх реалізації: