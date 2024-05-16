Судаков не потрапив навіть до заявки Шахтаря на поєдинок з Ворсклою у фіналі Кубка України, а Сергій Ребров та Маріно Пушіч повідомили, що в хавбека травма.

Ворскла – Шахтар: Пушіч прокоментував травму Судакова – хороші новини для збірної України

Бабелюк у своєму Telegram-каналі відзначив епізод зі святкування, коли Зубков підштовхнув Георгія, а той схопився за задню частину стегна. Судячи з усього, в Судакова незначна травма мʼязів задньої поверхні стегна. Традиційно, на відновлення від такої травми потрібно 3-4 тижні.

Таким чином, півзахисник зможе відновитись вже у таборі збірної України та набрати хороші кондиції вже до першої гри на Євро-2024 (17-го червня проти Румунії).

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