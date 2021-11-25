Ярмоленко забив у стилі Роналду – українець майже рік не відзначався на клубному рівні
Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко нарешті перервав свою гольову засуху.
Українець відзначився голом у матчі 5-го туру Ліги Європи проти Рапіда.
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На 40-й хвилині Влашіч пройшов лівим флангом і подав на дальню стійку. Ярмоленко здійнявся у стрибку і головою пробив у дев'ятку – такому голу позаздрить навіть Кріштіану Роналду! Незабаром Андрій заробив пенальті, який реалізував Нобл.
Додамо, що для Ярмоленка це перший гол у поточному сезоні. Останній точний удар на клубному рівні був аж 23 січня – проти Донкастера в Кубку Англії.
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