Динамо не отримає борг за трансфер Дерліса Гонсалеса
Член ради директорів парагвайської Олімпії Педро Балотта повідомив, що клуб не має змоги виплатити борг за трансфер вінгера Дерліса Гонсалеса.
"Ми не маємо грошей. Не сплачено, не тому що ми хочемо цього – потрібно викласти багато грошей, непроста ситуація. Платити не будемо, бо нічим. Потрібно працювати, щоб було", – наводить слова Балотти D10.
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Нагадаємо, що CAS поставив крапку в скандальній справі щодо боргу парагвайців перед Динамо. Гранд завинив чемпіону України 5 млн доларів. У 2020 році парагвайці домовилися про викуп 50 % прав на Дерліса та мали виплатити всю суму чотирма траншами, але так цього і не зробили.
До слова, загальні борги Олімпії становлять понад 50 млн доларів. Найімовірніше, невдовзі "торочкуваті" отримають трансферний бан.
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