"Ми не маємо грошей. Не сплачено, не тому що ми хочемо цього – потрібно викласти багато грошей, непроста ситуація. Платити не будемо, бо нічим. Потрібно працювати, щоб було", – наводить слова Балотти D10.

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Нагадаємо, що CAS поставив крапку в скандальній справі щодо боргу парагвайців перед Динамо. Гранд завинив чемпіону України 5 млн доларів. У 2020 році парагвайці домовилися про викуп 50 % прав на Дерліса та мали виплатити всю суму чотирма траншами, але так цього і не зробили.

До слова, загальні борги Олімпії становлять понад 50 млн доларів. Найімовірніше, невдовзі "торочкуваті" отримають трансферний бан.

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