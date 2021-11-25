Ліга Європи, 5-й тур

Група Е

Галатасарай – Марсель – 4:2

Голи: Чікалдау, 12, Чалета-Цар, 30 (аг), Фегулі, 65, Бабель, 84 – Мілік, 69, 86

Нереалізований пенальті: Мілік, 69 (М)

Локомотив М – Лаціо – 0:3

Голи: Іммобіле, 56, 63 (обидва – пен.), Педро, 87

Група F

Црвена Звезда – Лудогорець – 1:0

Гол: Іваніч, 57

Мітьюлланд – Брага – 3:2

Голи: Святченко, 2, Ісаксен, 48, Евандер, 90+3 (пен.) – Орта, 42, Галену, 85

Галатасарай і Марсель зустрічалися в одній з найгучніших пар дня. Для подальшої боротьби за плей-офф французам була потрібна перемога, але вони відверто провалили гру. Героєм першого тайму став румун Александру Чікалдау, який забив сам і спровокував автогол Чалети-Цара. По перерві команди обмінялися двома точними ударами (Мілік добив свій же пенальті), але на результат це не вплинуло – перемога Галатасарая.

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У паралельній зустрічі Лаціо на класі здолав Локомотив. Москвичі гідно боролися один тайм, але потім почали необережно грати у власному карному майданчику. Іммобіле реалізував обидва пенальті, не залишаючи шансів 17-річному Худякову. Добивав росіян досвідчений Педро. Галатасарай і Лаціо вже гарантували собі плей-офф ЛЄ, а Марсель (4 очки) і Локо (2) в останньому турі з'ясують, хто спуститься до Ліги конференцій.

У групі F інтриги більше. Црвена Звезда вирвалася у лідери завдяки перемозі над Лудогорцем. Ігор Пластун провів за болгар весь матч, але нічим зарадити не зміг – його команда залишилася на дні і більше не має шансів на єврокубкову весну.

Першу сходинку віддала Брага, яка на виїзді не впоралася з Мітьюлландом. Вже на 2-й хвилині данцям вдався хороший розіграш аута, і етнічний українець Ерік Святченко заштовхав м'яч у ворота. Гості відігралися перед відпочинком, проте Мітьюлланд повторив фокус з голом на початку тайму. Здавалося, що Галену на 85-й хвилині врятував нічию, яка б виводила Брагу у плей-офф. Рефері був проти і призначив пенальті, який чітко реалізував Евандер. Місцеві фанати просто оскаженіли – Мітьюлланд набрав 8 очок і має хороший шанс залишитись в ЛЄ. В останньому турі данці поїдуть в гості до безнадійного Лудогорця, а Брага (9 очок) і Црвена Звезда (10 очок) спробують зберегти друге вакантне місце.

Ярмоленко забезпечив Вест Хему 1 місце – забив крутий гол у матчі ЛЄ, заробив пенальті та створив 2 супермоменти