Лестер розбив Легію у 5 турі Ліги Європи і поставив московський Спартак у незручне становище, лідери груп з топ-чемпіонатів, Айнтрахт та Ліон, зіграли важкі матчі проти аутсайдерів своїх квартетів.

Ліга Європи 2021/22, 5 тур

Група A

Брондбю – Ліон – 1:3

Голи: Уре, 51 – Шеркі, 57, 66, Слімані, 76

Група C

Лестер – Легія – 3:1

Голи: Дака, 11, Меддісон, 21, Ндіді, 33 – Младеновіч, 26

Нереалізований пенальті: Емрелі, 26

Група D

Айнтрахт – Антверпен – 2:2

Голи: Камада, 13, Пасієснсія, 90+4 – Наінгголан, 33, Самата, 88

Шеркі, який нещодавно нищив молодіжну збірну України голом та асистом, оформив дубль на полі останньої команди групи A. Брондбю відрив рахунок після перерви, але 2 класні проходи 18-річного французького вінгера поховали останні надії данців. Ліон виграв 5 поспіль матч ЛЄ, зберігаючи вражаючу середню результативність у 3 голи за гру. Другим тут фінішує шотландський Рейнджерс. Брондбю видряпає у чеської Спарти 3 місце і путівку до Ліги конференцій, якщо переможе у Празі.

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Лестер з останньої сходинки вирвався на вершину групи C. Хавбек збірної України Ігор Харатін, який допоміг перемогти англійців у Польщі, несподівано не потрапив навіть до заявки. В останній момент екс-гравець Зорі та Ференцвароша отримав пошкодження. Команда Брендана Роджерса ще у стартові 30 з лишком хвилин змела чемпіона Польщі. Джеймс Меддісон, Харві Барнс і Патсон Дака навіть за відсутності Джеймі Варді розірвали гостей. У Лестера тепер 8 очок. За 2-3 місця б'ються Спартак і Наполі, в яких по 7 балів. Легія також зберігає шанси. Команда Харатіна набрала 6 пунктів і в разі перемоги над росіянами вдома пройде далі.

Айнтрахт вирвав драматичну нічию в битві з останнім у таблиці Антверпеном, але зберігає шанси на перемогу в квартеті D. бельгійців забив знаменитий Раджа Наінгголан, але піднятися з дна таблиці вже не вдасться. Німці очолюють свою групу. Грецький Олімпіакос гарантував собі мінімум 2 місце. Фенербахче – третій. У