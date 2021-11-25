Виступ Ярмоленка у поєдинку проти Рапіда оцінили у 7,8 балів – друга найвища оцінка серед усіх гравців матчу за версією WhoScored.

Феєрія Ярмоленка у відеоогляді матчу Рапід – Вест Хем – 0:2

Українця обігнав лише лівий захисник Вест Хема Артур Масуаку – його виступ оцінили у 8,1. Андрій завдав 2 удари (1 з них результативний), віддав 2 ключові передачі, здійснив 1 вдалу спробу дриблінгу та заробив пенальті.

Додамо, що "молотки" впевнено обіграли віденський Рапід (2:0), а Ярмоленко забив та заробив 11-метровий, з якого був забитий другий м'яч. Ця звитяга дозволила Вест Хему набрати 13 очок та забезпечити собі перше місце у групі H.

Ярмоленко забезпечив Вест Хему 1 місце – забив крутий гол у матчі ЛЄ, заробив пенальті та створив 2 супермоменти