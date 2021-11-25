Ліга конференцій, 5-й тур

Група А

Маккабі Т-А – ЛАСК – початок о 22:00

ГІК – Алашкерт – 1:0

Гол: Танака, 48

Група В

Анортосіс – Гент – початок о 22:00

Флора – Партизан – 1:0

Гол: Міллер, 44

Група С

Буде-Глімт – ЦСКА С – початок о 22:00

Рома – Зоря – початок о 22:00

Група D

Яблонец – АЗ Алкмар – початок о 22:00

Раннерс – ЧФР Клуж – початок о 22:00

Група Е

Славія – Фейєнорд – 2:3

Голи: Олайінка, 12, Кухта, 66 – Дессерс, 31, 90+3

Маккабі Х – Уніон – 0:1

Гол: Рейєрсон, 66

Фейєнорд ще після минулого туру гарантував собі вихід у плей-офф, а тепер – ще й перше місце в групі. Славія нашого Тараса Качараби втратила перемогу на останніх хвилинах і тепер розіграє друге місце з Уніоном.

Група F

Лінкольн – Копенгаген – 0:4

Голи: Йоханнессон, 5, Лерагер, 7, Бовінг, 63, Хойлунд, 73

Слован – ПАОК – 0:0

Копенгаген вже не втратить перше місце у групі. За другу путівку у плей-офф посперечаються Слован та ПАОК.

Група G

Ренн – Вітесс – 3:3

Голи: Лаборде, 9, 39, 69 – Хейсман, 43, Бьойтінк, 75, Опенда, 90

Мура – Тоттенхем – 2:1

Гол: Хорват, 11, 90+5 – Кейн, 72

Ренн виграв групу і в останньому турі поїде в гості до Тоттенхема без мотивації. Команді Антоніо Конте ще належить захистити своє право зіграти у плей-офф. Завадити "шпорам" може Вітесс.

Група Н

Кайрат – Базель – 2:3

Голи: Лав, 23, Агнесян, 53 – Артур, 45 (п), Жергова, 69, Касамі, 73

Карабах – Омонія – 2:2

Голи: Псалтіс, 49 (авт), Андраде, 88 – Дюріш, 43, Гомес, 90

Тут все просто – Базель та Карабах в очному матчі 6-го туру визначать, хто у плей-офф стартуватиме з 1/8 фіналу, а хто – з 1/16.