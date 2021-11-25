Динамо та Шахтар на цьому тижні втратили шанси на євровесну, тож Зоря залишилась останньою надією українського футболу. Щоправда, ситуація у луганців була важкою: за два тури до завершення групового етапу Ліги конференцій підопічні Віктора Скрипника трималися на третій позиції, відстававши від Роми на одне очко, а від Буде-Глімта – на два. При цьому в 5-му турі норвежці приймали безнадійного аутсайдера, а от нашій команді довелося їхати у Рим.

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Жозе Моурінью не збирався гратися з "чорно-білими" у піддавки, адже в попередніх двох турах його колектив ковтнув 8 голів від Буде-Глімта. Крім того, "вовки" могли вирішити усі питання щодо виходу в плей-офф прямо тут і зараз. Коуч "джалороссі" випустив практично всіх доступних лідерів – лишень Пеллегріні, Ібаньєс та Шомуродов залишились на банці. Віктор Скрипник, своєю чергою, виставив в атаку іранців, Громова та Кабаєва, але притримав в запасі Гладкого й Хомченовського.

Рома розпочала з місця в кар'єр, ледь не відкривши рахунок на 1-й хвилині внаслідок прориву Мхітаряна (він відібрав м'яч у Цвека) й розрізної передачі на Дзаньйоло. На щастя, Ніколо при виході сам на сам пробив повз дальню стійку, а лайнсмен помітив офсайд. На 3-й Абрахам прийняв закидання Дзаньйоло за спини центрбекам і завдав удар з лінії воротарського (Таммі не зміг нормально влучити по м'ячу). Втім, луганці не злякалися, одразу почавши огризатись контратаками й створивши момент на 7-й хвилині – це Цвек потужно вистрілив з-за меж штрафного в дальній кут. Патрісіу парирував!

Взагалі, протягом першого тайму Зоря не відсиджувалась біля власних воріт, працюючи досить агресивно. Такий футбол вилився у ще один гострий епізод – Жунінью на 13-й хвилині влетів на лівий край штрафного й пробив у ближній кут, змусивши Патрісіу вступати в гру. На жаль, цей момент став останнім для підопічних Віктора Скрипника в першому таймі.

Рома регулярно користувалася відкритим стилем гостей. "Вовки" тікали в розмашисті швидкі атаки через діри в центральній зоні луганців, що вилилось у гол на 15-й хвилині: Ель-Шаараві прорвався лівим флангом і "шведою" вирізав передачу на дальню стійку, а Дзаньйоло замкнув у дотик – 1:0! Ще через три хвилини Ніколо міг додати до голу асист, тікаючи з Абрахамом у контратаку 2-в-1, однак нападник перетримав м'яч, запоровши епізод.

Після цього команди розмінялися низкою атак на швидкості. Одну з них Цвек навіть завершив ударом в площину (без проблем для Патрісіу), але Рома була значно гострішою. З кожною хвилиною xG господарів зростав: так, на 27-й Верету потужно вистрілив метрів з 22-х у дальній кут (Мацапура парирував), на 32-й лишень блок Імерекова врятував від голу Дзаньйоло, а на 33-й "вовки" таки забили другий гол – все той же Дзаньйоло розстріляв ворота з правого краю штрафного після того, як Верету стягнув на себе трьох захисників і вирізав точний пас. 2:0!

"Джалороссі" намагалися закрити гру ще до перерви. На 38-й хвилині цього ледь не добився Карлес Перес, який пробив з правого флангу в протихід Мацапурі (голкіпер врятував Зорю), а на 40-й Кабаєв збив Переса у власному карному майданчику. Пенальті! Верету підійшов до "позначки" й вистрілив у правий нижній кут – і не забив! Мацапура парирував.

На перерву команди відправились за рахунку 2:0 на користь господарів. У луганців ще залишалися шанси на камбек, тож Віктор Скрипник наважився провести у роздягальні подвійну заміну. Замість Шахаба вийшов Гладкий, а Назарина замінив Громова. Втім, всі ці перестановки не мали жодного сенсу, адже всього через 30 секунд після початку другого тайму Рома забила третій гол – це невтомний Дзаньйоло ефектно переграв Імерекова на фланзі й влетів у штрафний, викотивши пас під удар Абрахаму в порожні ворота. 3:0.

Цей епізод нокаутував Зорю. "Вовки" отримали повну свободу й прийнялись рвати луганців на шматки, створюючи моменти за моментом. Так, вже за хвилину після голу Абрахам міг оформити дубль, вистріливши з лівого краю карного майданчика повз дальню стійку, а на 52-й він же завершив класну комбінацію ударом метрів з шести. Поруч з каркасом! На 53-й забивати мав Дзаньйоло, який замкнув навіс з лівого флангу головою (повз дальню дев'ятку), а на 55-й Мацапура парирував потужний постріл Ель-Шаараві з близької відстані.

Після цього Рома дещо збавила оберти, переставши загострювати. Жозе Моурінью одразу ж відреагував, випустивши на 70-й хвилині Залевскі, Ібаньєса та Шомуродова. Ще за п'ять хвилин "вовки" забили четвертий гол внаслідок заблокованого удару Мхітаряна й відскоку на Абрахама – Таммі метрів з 11-ти пробив бісіклетою На 90-й Шомуродов міг і п'ятий вколотити, однак Мацапура не здавався, врятувавши луганців від "маніти". На жаль, від розгромної поразки з рахунком 0:4 він не врятував.

Таким чином, Рома набрала 10 очок, залишившись на другій позиції в групі й відірвавшись від Зорі на чотири залікових бали. Буде-Глімт свій матч виграв, відірвавшись на п'ять пунктів – це означає кінець боротьби за плей-офф у групі С. Італійці й норвежці йдуть далі, а для луганців останній тур у Лізі конференцій перетворюється на формальність.

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