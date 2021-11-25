Ярмоленко не зміг зіграти проти Генка, але на більшість кубкових матчів 32-річний українець виходив у стартовому складі. Нинішній поєдинок – не виняток. Де дивитися матч Рапід – Вест Хем онлайн? Гру показує MEGOGO Футбол Третій. Матч, як і онлайн-трансляція Рапід – Вест Хем на "Футбол 24", стартував о 19:45. Відзначаємо, що екс-динамівця малювали в центрі нападу, хоча він також спокійно здатен мінятися позиціями з правим вінгером Бовеном.

Зінченко з відзнакою Гвардіоли і секрет Ярмоленка: українське дербі в Лондоні очима англійських ЗМІ та фанатів

Суперником гостей став віденський клуб, який не пустив Зорю в груповий етап Ліги Європи. У першому колі Ярмоленко допоміг ВХЮ обіграти Рапід удома. "Молоти" забронювали собі путівку до плей-офф турніру, але все ще б'ються за перше місце. Для цього лондонцям потрібно або перемагати, або завершити нічиєю за умови, що загребське Динамо не переможе Генк.

В УЄФА традиційно клопіт з малюванням схеми, на якій зображені українські футболісти. Ярмоленко начебто мав вийти в центрі нападу, але насправді навіть перед стартовим свистком Андрій відтягнувся праворуч. На один з перших прострілів з флангу до штрафного українець вривався по центру, однак значно більше діє ближче до звичної позиції правого вінгера. Ярмола на пару з Соучеком розіграв швидку атаку з переведенням ліворуч. Масуаку класно прострілив, Бовен у падінні замикав – снаряд ефектно прокотився поруч з дальньою стійкою, в останню мить відмовившись залітати у сітку.

Хороший рух українського вінгера: активні відкривання, продуктивна робота на своїй половині та в центрі поля. Однак після 10 хвилини почалися проблеми. Дві втрати в непоганих епізодах, де можна було проривати правий фланг – почав українець програвати досить просту боротьбу, яку в збірній зазвичай виграє. Пішли жорсткі стики на фланзі Ярмоли, де розвертаються основні баталії. Майже 80% володіння від Вест Хема. Це не найкращий сценарій для команди Мойєса, яка більше полюбляє простір контратак.

Саме на цьому краю Рапід видав найкращий момент гри за перші 20 хвилин. Лівий захисник Норманн пройшов без перешкод, Ярмоленко не встигав підчистити, Фунтас також на самоті пробивав – вище. А ось і відповідь від українця. Віддав на Масуаку, відкрився і пробив у дотик. Крик відчаю Андрія над порожнім віденським стадіоном – круглий пролетів над воротами. З програної українцем боротьби почалася швидка атака Рапіда. Перший удар у площину воріт – без особливих проблем для Ареола.

Масована атака з флангу на фланг у виконанні Вест Хем Юнайтед. Спочатку Ярмоленко не замкнув простріл з правого краю, а потім перевисів суперника після подачі Влашіча вже зліва і красиво перекинув голкіпера ударом з другого поверху. Перший гол лідера збірної України у складі "молотів" за 10 місяців! А в компенсований час Андрій ще й пенальті на собі заробив. Шкода, що не дали пробити. Але на полі штатний пенальтист Нобл, який і подвоює рахунок. Ну, принаймні свого роду асист в українця!