Керівництво "червоних дияволів" узгодило контракт на 6 місяців з Ральфом Рангніком, стверджує The Athletic.

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Заради цієї роботи німецький фахівець готовий покинути посаду керівника зі спорту та розвитку Локомотива. В Манчестер Юнайтед впевнені, що з московським клубом вдасться домовитися без особливих проблем, і Рангнік зможе вивести команду вже на матч проти Челсі (28 листопада). 63-річний німець відпрацює тренером до кінця поточного сезону, а потім отримає на Олд Траффорд роль консультанта ще на 2 роки.

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Нагадаємо, Уле Гуннара Сульшера звільнили після ганебного розгрому від Уотфорда (1:4). Зараз МЮ перебуває на восьмій сходинці АПЛ, а обов'язки тимчасового тренера виконує Майкл Каррік. Під його керівництвом "червоні дияволи" обіграли Вільяреал (2:0) і гарантували собі вихід у плей-офф ЛЧ.

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