Паризький клуб продовжує працювати над запрошенням Зінедіна Зідана, який має замінити на тренерському містку Маурісіо Почеттіно.

49-річний фахівець поспілкувався зі спортивним директором Леонардо і генеральним менеджером Жаном-Клодом Бланом щодо можливості очолити ПСЖ, повідомляє Marca з посиланням на Le Parisien.

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Зустріч, яка була складовою кількатижневих перемовин, відбулась в одному з найрозкішніших готелей Парижа. Зідан дав зрозуміти, що не хоче зараз переривати свою творчу відпустку, а тому буде готовий очолити ПСЖ лише влітку.

Розмови про потенційний прихід Зінедіна в столичний гранд загострились на фоні ймовірного відходу Маурісіо Почеттіно у Манчестер Юнайтед. "Дияволи" бачать в аргентинцеві наступника Уле Гуннара Сульшера.

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