Феєрія Ярмоленка у відеоогляді матчу Рапід – Вест Хем – 0:2
25 листопада 22:40 - Читать на русском
Вест Хем розібрався з Рапідом у матчі 5-го туру Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
завершено
Андрій Ярмоленко 40’
Марк Нобл 45+2’
40’ Андрій Ярмоленко
45+2’ Марк Нобл
Андрій Ярмоленко став справжнім героєм першого тайму. Спочатку українець головою замкнув подачу Влашіча, а потім заробив пенальті для Нобла. Капітан Вест Хема не схибив.
Ярмоленко забезпечив Вест Хему 1 місце – забив крутий гол у матчі ЛЄ, заробив пенальті та створив 2 супермоменти
Лондонці повинні були громити суперника, але змарнували купу моментів. Слід відзначити і голкіпера Пауля Гартлера, який кількома ефектними сейвами зберіг длфя Рапіда рахунок 0:2.
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