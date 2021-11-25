Вест Хем розібрався з Рапідом у матчі 5-го туру Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Андрій Ярмоленко став справжнім героєм першого тайму. Спочатку українець головою замкнув подачу Влашіча, а потім заробив пенальті для Нобла. Капітан Вест Хема не схибив.

Ярмоленко забезпечив Вест Хему 1 місце – забив крутий гол у матчі ЛЄ, заробив пенальті та створив 2 супермоменти

Лондонці повинні були громити суперника, але змарнували купу моментів. Слід відзначити і голкіпера Пауля Гартлера, який кількома ефектними сейвами зберіг длфя Рапіда рахунок 0:2.