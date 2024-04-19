У п'ятницю у 5-му турі другого етапу Чемпіонської групи Першої ліги відбулось два матчі. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, Чемпіонська група, 2-й етап, 5-й тур

Прикарпаття – Полтава – 3:1

Голи: Хома, 10, Кос, 58, Цюцюра, 66 – Одарюк, 32

Карпати – Інгулець – 1:2

Голи: Костенко, 90+1 – Козак, 50, Богунов, 86 (п.)

Головний конкурент Карпат привітав Маркевича і Ко з виходом в УПЛ

У першому матчі дня Прикарпаття зустрічалось з Полтавою. Попри кардинально різні позиції у турнірній таблиці, відстань між командами становила лише 4 очки – успіх франківців у цій зустрічі міг впритул наблизити їх до суперника.

Хома вже на 10-й хвилині вивів господарів вперед: після вкидання з-за бокової Соловйов накрутив захисника на правому фланзі і прострілив у воротарський – форвард Прикарпаття склався майже вдвоє і головою спрямував сферу у сітку. В середині тайму після затяжної атаки і численних відскоків м'яч прилетів на ногу Одарюку і той з гострого кута прошив голкіпера, відновивши статус-кво.

По перерві у франківців спрацювала зв'язка Цюцюра-Кос: спочатку перший асистував другому, а за декілька хвилин відзначився і сам. Як наслідок, Прикарпаття набрало 33 очки і піднялось на сьому сходинку турнірної таблиці, Полтава на один щабель вище.

У центральній грі туру Карпати приймали одного з головних конкурентів за вихід в УПЛ Інгулець. Господарі з перших хвилин кинулись атакувати ворота суперника, але забити у першому таймі жодній з команд не вдалось. Натомість друга половина зустрічі ознаменувалась голом Інгульця: Козак з лінії поля закручував у воротарський, до м'яча ніхто не дотягнувся і він тихцем влетів у дальній кут (Бабогло у стрибку намагався головою вибити сферу, тому Кожухар і не пішов на перехоплення).

За трохи Невеш опинився на газоні у боротьбі з суперником, але арбітр пенальті не дав. До слова, Інгулець не відсиджувався у захисті, намагаючись втримати хиткий рахунок, а часто бігав в атаки. І мав непогані шанси подвоїти (чого вартий лише удар Сітала з-за меж штрафного в лічених сантиметрах над поперечиною).

За 10 хвилин до завершення матчу спочатку Рябов головою закручував у дальній кут, а згодом у падінні бив по центру – обидва рази кіпер петровців забрав. На 84-й хвилині Чачуа привіз у свої ворота пенальті, скосивши Козака – Богунов легко переграв Кожухара.

Вже у доданий час Аріельсон продавив декількох суперників і пробив у кут – Костенко на дальній стійці підправив сферу у ворота. На більше підопічним Маркевича, на жаль, не вистачило часу. Перемога принесла Інгульцю 52 очки – петровці скоротили відстань від Карпат до 5 пунктів.

Суркіс у воротах, "новий Циганков" і Мотя-бомбардир – яким буде Динамо через 5 років?