Юліан Нагельсмаан погодився повести збірну Німеччини на ще один великий турнір.

Німецький футбольний союз офіційно підтвердив продовження контракту з головним тренером національної збірної. Угода розрахована до чемпіонату світу 2026 року.

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Нагельсманн підхопив збірну Німеччини у вересні минулого року і зміг виправити катастрофічні результати. Нещодавно Бундестім розібралися з Нідерландами та Францією в спарингах. Минулий контракт 36-річного фахівця був розрахований тільки до домашнього Євро, але керівництво DFB змогло вмовити його залишитися ще на один великий турнір.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи німці потрапили в одну групу з Шотландією, Угорщиною та Швейцарією. Найближчий матч Бундестім – товариський проти України 3 червня.

Таке рішення Нагельсмана повинно шокувати Баварію. Молодий фахівець вважався фаворитом на заміну Томаса Тухеля, але тепер мюнхенцям потрібно шукати інші варіанти.

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