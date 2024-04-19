"Динамо зараз на піку форми? Не знаю про пік форми, але мені дуже подобається і гра Шахтаря, і гра Динамо, в якому стані перебувають гравці збірної. Це особливо важливо, вони показують свою готовність у матчах. У нас перед Євро-2024 є багато інформації, щоб якнайкраще підготуватися до старту на турнірі.

Україна офіційно отримала трансляторів Євро-2024

Я вважаю, що ми зробили важливу справу для всієї країни, але тепер потрібно не просто їхати на Євро-2024, а гідно представляти нашу державу. Дуже важливо і мені, і гравцям підготуватися, аби показати нашу силу. Повернення Ярмоленка після травми? Я задоволений, що він отримує достатньо ігрової практики після тривалої відсутності через травму. Будемо спостерігати не лише за Андрієм, а слідкувати за всіма футболістами, які виступають у нашому чемпіонаті, а після його завершення вже будемо дивитися на їхній стан.

Чи можна буде побачити нові обличчя у збірній України на Євро-2024? На це завжди можна сподіватися. Але, на жаль, у нас обмежена заявка з 23 гравців, хоча ми розраховували, що буде 26-ть. Це ще більша відповідальність на гравцях, адже лише 23 місця у збірній, і вони мають максимально підготуватися, аби показати свої найкращі якості.

На товариських матчах можуть бути заграні новачки? Я же сказав, що новачки можуть бути завжди. Хто міг подумати, що Бражко буде в нашій збірній у двох матчах плей-офф…" – цитує Реброва офіційний сайт Динамо.

Ребров зможе взяти більше футболістів – УЄФА планує розширити заявку на Євро-2024