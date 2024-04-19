Представник Уповноваженого з рівних прав і свобод, прав національних меншин, політичних та релігійних поглядів Михайло Спасов звернувся з офіційним листом до Президента УАФ Андрія Шевченка щодо інциденту між Олександром Шевченком та Євгенією Сагайдак.

Скандал за участі віцепрезидента УАФ Олександра Шевченка та фінансового директора Євгенії Сагайдак дійшов до омбудсмена України, повідомляє видання Бомок.

Шевченко має перший скандал на чолі УАФ – помічники "не поділили" гроші за Євро-2024

"Суперечка між Олександром Шевченком та Євгенією Сагайдак супроводжувалася нецензурними та сексистськими висловлюваннями, образами з боку чоловіка, погрозами фізичним насильством, у зв’язку з чим Євгенія Сагайдак звернулася до Комітету етики та чесної гри, а також Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ. Наголошую, що дискримінація за ознакою статі та будь-які прояви насильства за ознакою статі заборонені", – йдеться у зверненні до Андрія Шевченка.

Також Уповноважений просить Андрія Шевченка відреагувати на конфлікт та закликав вжити усіх можливих заходів з метою недопущення проявів дискримінації та насильства за ознакою статі в роботі УАФ. "Насильство за ознакою статі – це діяння, які завдають фізичної, сексуальної, психологічної або економічної шкоди чи страждань, включаючи погрози таких дій, у публічному або приватному житті (абзац сьомий статті 1 Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків")”.

Нагадаємо, інцидент трапився через ініціативу Олександра Шевченка на власний розсуд розпоряджатися грошима, які збірна України заробила за вихід на Євро-2024 і направити їх на футзал. Євгенія Сагайдак не дозволила цього зробити, за що отримала порцію словесних образ і погроз. Ситуація вже переросла у провадження, яке за фактом письмового звернення відкрили у комітеті з етики та контрольно-дисциплінарному комітеті УАФ.