Зінедін Зідан близький до угоди з мюнхенським клубом, стверджує Mundo Deportivo.

Нагельсманн офіційно продовжив контракт зі збірною Німеччини – попереду гра проти України, Баварія шокована

Хабі Алонсо вирішив залишитися в Байєрі, а Юліан Нагельсманн продовжив контракт зі збірною Німеччини, тому Баварії довелося шукати інші варіанти. Зідан перебуває у відпустці з 2021 року. Гроші ніколи не були мотивацією для француза – повернути його до роботи може тільки цікавий спортивний проект. Зізу розраховував очолити рідну збірну, але та зберегла Дідьє Дешама. Пропозиції ПСЖ та МЮ особливого інтересу не викликали.

Баварія здається французу значно цікавішим варіантом. Зідан вже нібито висуває перші вимоги керівництву мюнхенців – активна робота на трансферному ринку, обов'язкове підсилення захисту. Мюнхен під керівництвом Томаса Тухеля тотально провалився на внутрішній арені, але ще може виграти ЛЧ. У півфіналі "ротен" зіграють проти Реала.

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