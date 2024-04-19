Керівництво "вершкових" влітку 2023 року продовжило угоду з іспанцем на один сезон. Реал планував запропонувати Начо ще рік контракту після завершення поточної кампанії.

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Як повідомляє Marca, 34-річний захисник ухвалив рішення покинути мадридців. Він навіть озвучив це президенту Реала Флорентіно Пересу. Начо налаштований продовжити свою кар'єру в іншій команді за межами Іспанії.

Нагадаємо, іспанський захисник – вихованець Реала. Він дебютував за першу команду у 2011 році. Загалом за "вершкових" Начо зіграв у 355 матчах у всіх турнірах. В його активі 16 голів та дев'ять результативних передач.

У складі Реала іспанець виграв 17 трофеїв. Зокрема він п'ять разів вигравав Лігу чемпіонів, тричі здобував титул чемпіона Іспанії та двічі Кубок Іспанії.

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