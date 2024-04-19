"Гравець № 11 (Шахтар) не враховує виходу воротаря з воріт і, намагаючись зіграти на випередження, не встигає відвести ногу, яка влучає в обличчя воротарю.

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Швидкість, з якою нападник наблизився до воріт, робить таку динаміку ведення єдиноборства небезпечною для суперника. Ми повинні пам'ятати, що однією з головних цілей правил гри, а отже й арбітра, є саме захист гравців і, зокрема, голкіперів у воротарському майданчику, коли вони перебувають на землі, щоб захистити свої ворота. З цієї причини червону картку слід вважати правильною.

Ця візуальна динаміка (сповільнений рух) може зменшити інтенсивність контакту, оскільки відсутня швидкість, з якою нападник наближається до воротаря. Водночас видно, як гравець намагається відвести ногу, щоб уникнути неминучого контакту. З цієї причини ми можемо оцінити це втручання як граничне (на екрані монітора) і не очікуємо втручання VAR як у випадку червоної картки, так і у випадку жовтої картки", – йдеться у тлумаченні УАФ на офіційній сторінці організації.

Нагадаємо, після 24-х турів Шахтар лідирує у турнірній таблиці УПЛ, набравши 55 очок.

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