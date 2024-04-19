Як повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу, ліцензійний комітет KNVB оштрафував "жовто-чорних" на 18 очок за фінансові порушення.

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Через штраф Вітесс офіційно вилетів з Ередивізі. До винесення вердикту у команди було 17 балів після 30 турів. Зараз у них мінус одне очко. Керівництво клубу не буде оскаржувати відрахування, оскільки не хоче втрачати ліцензію.

Команда Арнема грала в Ередивізі останні три з половиною десятиліття. З 1989 року Вітесс вісім разів фінішував четвертим. Найкращого результату він досяг у 1998 році, посівши третє місце в національному чемпіонаті після Аякса та ПСВ. Клуб п'ять разів грав у фіналі Кубка Нідерландів і виграв його у 2017 році.

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