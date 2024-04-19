Аудиторія Андрія Луніна в Instagram продовжила стрімко зростати після успішного виступу в матчі з Манчестер Сіті – в українського воротаря Реала тепер трохи понад 2,65 млн підписників.

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Таким чином, Лунін випередив Олександра Зінченка, в якого 2,62 млн підписників, та став найпопулярнішим українським спортсменом. Позаду також залишились вінгер Челсі Михайло Мудрик (1,92 млн) та боксер і форвард Полісся Олександр Усик (2,03).

Нагадаємо, Реал пройшов до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, здолавши у серії пенальті Манчестер Сіті. Андрій Лунін став головним героєм, пропустивши лише один гол з гри, та відбивши два 11-метрових.

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