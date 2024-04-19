Віктор Циганков продовжує страждати від травми литкового м'язу, натомість Артем Довбик залишається безальтернативним варіантом на вістря атаки.

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"Участь Циганкова і Стуані майже виключена на завтра. Сьогодні вони навіть не тренувались, їм важко грати. У решти команди все добре", – сказав Мічел на прес-конференції.

Нагадаємо, Циганков пропустив і минулий матч проти Атлетіко, в якому гол Довбика не врятував Жирону від поразки 1:3. Гра з Кадісом відбудеться 20 квітня, початок о 22:00 за київським часом.

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