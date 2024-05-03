Коло претендентів на посаду головного тренера Баварії розширюється. Слідом за Ральфом Рангніком, який наразі працює зі збірною Австрії, до числа претендентів потрапив наставник Анатолія Трубіна в Бенфіці Рогер Шмідт. Про це повідомив журналіст Крістіан Фальк.

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Відомо, що в контракті з португальським клубом у тренера прописана можливість передчасного розірвання контракту. Клаусула складає 30 мільйонів євро. Втім, Бенфіка навряд чи стримуватиме німецького спеціаліста, адже виконання головного завдання – перемогти в чемпіонаті Португалії – він провалив. За три тури до фінішу "орли" відстають від лідируючого Спортінга на 5 очок.

Раніше Шмідт працював у Падерборні, Зальцбургу, Байєрі, ПСВ і в китайському Бейцзін Гоань. З трофеїв здобував кубки Австрії та Нідерландів, а в Португалії здобув титул чемпіона з Бенфікою 2023 року.

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