Тренер Трубіна може очолити Баварію – в контракті прописана астрономічна клаусула
Рогер Шмідт є претендентом на місце головного тренера Баварії.
Коло претендентів на посаду головного тренера Баварії розширюється. Слідом за Ральфом Рангніком, який наразі працює зі збірною Австрії, до числа претендентів потрапив наставник Анатолія Трубіна в Бенфіці Рогер Шмідт. Про це повідомив журналіст Крістіан Фальк.
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Відомо, що в контракті з португальським клубом у тренера прописана можливість передчасного розірвання контракту. Клаусула складає 30 мільйонів євро. Втім, Бенфіка навряд чи стримуватиме німецького спеціаліста, адже виконання головного завдання – перемогти в чемпіонаті Португалії – він провалив. За три тури до фінішу "орли" відстають від лідируючого Спортінга на 5 очок.
Раніше Шмідт працював у Падерборні, Зальцбургу, Байєрі, ПСВ і в китайському Бейцзін Гоань. З трофеїв здобував кубки Австрії та Нідерландів, а в Португалії здобув титул чемпіона з Бенфікою 2023 року.
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