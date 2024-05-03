– Є такі думки, що якщо продовжите в тому ж дусі, то скоро отримаєте запрошення у національну збірну України?

– Все можливо, я маю ціль і тихенько крокую до неї. Якщо заслужу виклик до збірної, я впевнений що мені дадуть шанс.

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– Якби у вас був вибір, що б ви обрали: поїхати зі збірною на Євро у Німеччину чи на Олімпіаду в Париж?

– Звичайно, Євро престижніший турнір, ніж Олімпіада у футболі. Але в моєму випадку я навряд отримаю виклик до національної збірної в найближчому майбутньому, тому фокусуюсь на можливості зіграти на Олімпіаді.

– А от якщо виклик від збірної України не буде надходити, а буде пропозиція від польської сторони, розглянете такий варіант?

– Я українець і люблю свою країну. Тому мені хочеться в першу чергу грати за рідну збірну і приносити їй користь, – сказав Хлань у коментарі NV.

Нагадаємо, у поточному сезоні Хлань провів за Лехію 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 1 асист.

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