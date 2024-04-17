Ліга чемпіонів

Визначилася перша півфінальна пара Ліги чемпіонів. Борусія шалено покарала Атлетіко з космосом і дном Хуммельса. ПСЖ розгромив Барселону після вилучення Араухо. Сьогодні відбудуться ще два чвертьфінали: Манчестер Сіті проти Реала, а Баварія проти Арсенала. Анонси незабаром з'являться на сайті.

Україна

Десна вирішила взяти приклад з Дніпра та Металіста – в Україні з'явиться новий клуб. Юрій Вірт офіційно очолив клуб Буткевича – наставника буквально видряпали з лап УПЛ ТБ. Роман Безус отримав важку травму та вибув на пів року.

Трансфери

Георгій Судаков серйозно зацікавив Тоттенхем – "шпорам" доведеться виграти конкуренцію у двох грандів Серії А. Форвард Динамо зацікавив клуби Ла Ліги та АПЛ. Динамо не планує відпускати свого вінгера – ним цікавиться клуб з орбіти Челсі, а Суркіс вже визначив ціну.