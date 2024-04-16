Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков потрапив на орбіту Тоттенхема, повідомляє британський журналіст Бен Джейкобс на шпальтах видання Caught Offside.

Судаков планує бути "егоїстом" заради трансферу в топ-клуб – лаври Беллінгема не дають спокою зірці Шахтаря

За інформацією джерела, "шпори" серйозно розглядають кандидатуру 21-річного українця. У лондонському клубі переконані, що Георгій добре впишеться у систему гри Ангелоса Постекоглу.

Зазначається, що Тоттенхему у боротьбі за талановитого хавбека доведеться витримати конкуренцію з Інтером та Ювентусом, однак італійським грандам реалізувати трансфер може завадити обмеження у бюджеті. Окрім Судакова, "шпори" проявляють інтерес також до Конора Галлахера з Челсі.

Нагадаємо, у поточному сезоні Судаков провів за Шахтар 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 3 асисти. Його контракт з "гірниками" чинний до 31 грудня 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.

Тоттенхем після 32-х турів йде у турнірній таблиці АПЛ п'ятим, набравши 60 очок.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?