Новим головним тренером Звягеля став Юрій Вірт, повідомляє прес-служба представника Житомирської області.

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Про умови та терміни угоди з 49-річним фахівцем не повідомляється.

Нагадаємо, останнім клубом Юрія Миколайовича був Верес, який він покинув у червні 2023 року. До недавнього часу Вірт працював на УПЛ ТБ в ролі експерта.

До слова, Звягель у турнірній таблиці Другої ліги після 21-го туру йде другим, маючи у своєму доробку 47 очок (і матч в запасі). ЮКСА має стільки ж, але випереджає конкурента за додатковими показниками.

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