"Як виявилося, Страсбур є найактивнішим гравцем. Інші клуби не виявляють такої конкретики. За моєю інформацією Ігор Суркіс дуже задоволений рівнем гри Волошина і до літа точно не розглядатиме жодних пропозицій, навіть якщо вони надходитимуть.

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2 млн – це сума на Transfermarkt. А Волошину лише 20 років. Він тільки піднімається на пік, тож ці гроші ні про що. Думаю, що Суркіс чекатиме не менше 10 млн", – поділився Співаковський у випуску ТаТоТаке.

Відзначимо, що Волошин провів 24 матчі за Динамо в усіх змаганнях, в яких записав до свого активу 7 голів та 5 асистів.

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