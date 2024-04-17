Главные новости 16 апреля: Барселона вылетела из Лиги чемпионов, Дортмунд в полуфинале, на Судакова посягает гранд АПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 апреля.
Лига чемпионов
Определилась первая полуфинальная пара Лиги чемпионов. Боруссия ярко наказала Атлетико с космосом и дном Хуммельса. ПСЖ разгромил Барселону после удаления Араухо. Сегодня состоятся еще два четвертьфинала: Манчестер Сити против Реала, а Бавария против Арсенала. Анонсы вскоре появятся на сайте.
Украина
Десна решила взять пример с Днепра и Металлиста – в Украине появится новый клуб. Юрий Вирт официально возглавил клуб Буткевича – наставника буквально выцарапали из лап УПЛ ТВ. Роман Безус получил тяжелую травму и выбыл на полгода.
Трансферы
Георгий Судаков серьезно заинтересовал Тоттенхэм – "шпорам" придется выиграть конкуренцию у двух грандов Серии А. Форвард Динамо заинтересовал клубы Ла Лиги и АПЛ. Динамо не планирует отпускать своего вингера – им интересуется клуб из орбиты Челси, а Суркис уже определил цену.