Лига чемпионов

Определилась первая полуфинальная пара Лиги чемпионов. Боруссия ярко наказала Атлетико с космосом и дном Хуммельса. ПСЖ разгромил Барселону после удаления Араухо. Сегодня состоятся еще два четвертьфинала: Манчестер Сити против Реала, а Бавария против Арсенала. Анонсы вскоре появятся на сайте.

Украина

Десна решила взять пример с Днепра и Металлиста – в Украине появится новый клуб. Юрий Вирт официально возглавил клуб Буткевича – наставника буквально выцарапали из лап УПЛ ТВ. Роман Безус получил тяжелую травму и выбыл на полгода.

Трансферы

Георгий Судаков серьезно заинтересовал Тоттенхэм – "шпорам" придется выиграть конкуренцию у двух грандов Серии А. Форвард Динамо заинтересовал клубы Ла Лиги и АПЛ. Динамо не планирует отпускать своего вингера – им интересуется клуб из орбиты Челси, а Суркис уже определил цену.