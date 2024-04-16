Вже наступного сезону в українському футболі з'явиться новий клуб, повідомив журналіст Володимир Звєров у своїй авторській програмі на ПРОФУТБОЛ Digital.

Президент Десни назвав головну проблему відродження клубу – зірковий тренер чекає, але треба майже півмільйона доларів

За інформацією джерела, відроджений клуб називатиметься Десна-1960. Оскільки в оригінальної Десни були великі борги перед футболістами (близько 400 тисяч євро), то юридично це буде новий клуб.

Зазначається, що новоствореній Десні-1960 буде доволі легко заявитися на Другу лігу, адже зараз у ПФЛ мінімальні вимоги до колективів, які хочуть отримати професіональний статус. Хто буде інвестором чернігівського клубу — наразі невідомо. Цілком ймовірно, що команду очолить Олександр Рябоконь, який успішно працював з оригінальною Десною з 2012-го по 2022-й роки.

Цікаво, що раніше президент Десни Володимир Левін заявляв, що не планує видозмінювати клуб і прагне повністю розрахуватись з боргами.

Нагадаємо, створення юридично нових клубів, тісно пов'язаних зі своїми попередниками – доволі поширена практика в Україні. Можна згадати хоча б Дніпро, Металіст чи Карпати, які припинили існування через борги, а через деякий час відродились у новій іпостасі.

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