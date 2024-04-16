Дортмундська Борусія переграла вдома Атлетіко (4:2) і за сумою двох матчів виграла чвертьфінальну дуель Ліги чемпіонів. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Атлетіко приголомшив у домашньому матчі агресивним пресингом, провів потужний перший тайм і прибив Борусію. Однак закрити всі питання "матрацникам" не вдалося – вони послабили тиск і дозволили німцям повернути інтригу. За що сьогодні поплатилися.

"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про ефектний поєдинок у Дортмунді.

Дива не забарилися

Команди зустріли один одного подарунками. За перші п'ять хвилин Борусія та Атлетіко обмінялися супершансами, змарнованими супершансами.

Дортмунд розігнав швидку атаку, але Забітцер розгубився перед воротами – удар заблокував Аспілікуета (0,37xG).

Мадрид відповів власною блискавкою, коли Мората з центра поля втік на побачення з голкіпером... і пробив мимо (0,63xG).

Брандт склеїв гру Борусії

Тиждень тому Борусія ожила з появою Брандта. Юліан додав ідей у позиційних атаках, допоміг притиснути Атлетіко до воріт, а на останніх хвилинах ледь не вирвав нічию. Очевидно, що сьогодні Едін Терзіч випустив його в старті. Як наслідок – у Дортмунда чудово тримався м'яч.

Брандт перетворює атаку Борусії в єдиний механізм, зв'язуючи Санчо та Адеємі, центр поля та форварда. Він своїми відкриваннями заповнював вільні зони та використовував найменші коридори для розрізних передач. Саме Юліан організував ту контратаку на старті, після чого створив партнерам ще три моменти до перерви.

Він і відкрив рахунок у зустрічі: отримав геніальний пас від Хуммельса та пробив з гострого кута. До другого та третього голів 19-й номер також долучився. Головні ролі там зіграли Забітцер, Маатсен і Фюлькруг, однак Брандт дезорієнтував Атлетіко швидким вкиданням ауту (перед другим) і крутим пасом у розріз (перед третім).

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Хуммельс піднявся до небес і спустився на дно

Матс у цьому сезоні любить видати майстерклас у топ-матчі. От і сьогодні досвідчений захисник, окрім безпосередніх обов'язків (4 відбори, 2 перехоплення, 100% виграних дуелей), показав щось особливе. Хуммельс вирізав фантастичний пас шведою на перший гол Борусії.

Втім, за мажорною нотою зазвучала мінорна. На початку другого тайму Хуммельс придумав автогол. Просто-таки зробив сюрприз гостям, зрізавши легкий удар Ермосо у ворота. Атлетіко на той момент виглядав слабко та не напрацював на гол.

Сімеоне оживив Атлетіко замінами

Дієго Сімеоне бачив провал своєї команди, яка після промаху Морати забула, де чужі ворота. Тільки Грізманн намагався щось створити.

Тому в перерві тренер зробив потрійну заміну. Корреа вийшов замість Морати, але залишив дух Альваро на полі – аргентинець також не реалізував вихід сам на сам.

Атлетіко отримав заряд впевненості після фейлу Хуммельса та почав настирливо атакувати. Ударний відрізок вдалося завершити другим голом. Цього разу Корреа не схибив.

"Жовта стіна" шаленіє

Напруга наростала. Сюжет зробив ще один кульбіт. "Жовта стіна" погнала Борусію вперед і дочекалася двох голів.

Забітцер відкрився під пас Брандта та ідеально навісив на голову Фюлькругу. Не пройшло й трьох хвилин, як Дортмунд знову забив. Забітцер додав до двох асистів гол, розрядивши гармату в дальній кут.

Просто божевілля! Борусія не зупинялася, а Фюлькруг, Санчо та Забітцер мали шанси добити Атлетіко (врятував Облак). Вистачило чотирьох м'ячів. Дортмунд у півфіналі Ліги чемпіонів! Там німецька команда зіграє з ПСЖ.